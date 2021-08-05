banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma
Çin’de yeniden koronavirüs alarmı!
Çin’de yeniden koronavirüs alarmı!

Sıcaklardan asfalt eridi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde aşırı sıcaklar nedeni ile erime yaşanan asfalt yollarda karayolları ekipleri tarafından kumlama çalışması yapılıyor.

BİLECİK 05.08.2021, 16:10
Sıcaklardan asfalt eridi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde aşırı sıcaklar nedeni ile erime yaşanan asfalt yollarda karayolları ekipleri tarafından kumlama çalışması yapılıyor.

Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan karayolunda son günlerde hava sıcaklarının artması ile birlikte asfaltlar erimeye başladı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücülerin eriyen asfaltlar nedeni ile zor anlar yaşamamaları için Pazaryeri İlçesi Demirköy kavşağı ile Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi arasında kalan kısımlarda kumlama çalışması yapıyor.
Yorumlar (0)
34°
açık