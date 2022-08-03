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SGK İlçe Müdürü’nden Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret

Bozüyük Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Çiğdem Özcan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

BİLECİK 03.08.2022, 17:20
SGK İlçe Müdürü’nden Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret

Bozüyük Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Çiğdem Özcan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Bozüyük Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü görevine atanan Çiğdem Özcan, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu Özcan’a nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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