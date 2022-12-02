Sezaryen oranlarının düşürülmesini görüştüler

Bilecik’te Doğum Hizmetlerini Değerlendirme Toplantısında, sezaryen oranlarının düşürülmesi başlığı görüşüldü.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Bilecik ili doğum hizmetlerini değerlendirme toplantısında, Bilecik ilinde gerçekleştirilen doğum hizmetleri masaya yatırıldı. Bilecik ilindeki doğum hizmetleri ana gündem maddesi olan toplantıda, il genelindeki kamu hastanelerinin sezaryen oranlarının düşürülmesi başlığı görüşüldü. Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tuğrul Zeytin konu ile ilgili literatüre ve istatistiklere dayalı sunum yaptı.

Doğumlarla ilgili dünya, Türkiye ve il geneli verilerin istatistikleriyle ilgili değerlendirmelere yer verilerek, yapılan analizlerin ardından sezaryen oranlarının düşürülmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.