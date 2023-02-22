Seyir halindeki beton pompası kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te beton pompası kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden üniversite istikametine seyir halinde olani Harun E. (29) yönetimindeki 54 AAS 639 plakalı beton aktaran vinç kamyon kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarında bulunan su kanalına çarptı, ardından devrildi. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Onur G. yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli karayolu tek şeritten verilen yol, kazalı aracın çekilmesi sonucu normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.