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Seyir halinde yanan araç kül oldu

Bilecik’te seyir halinde iken yanmaya başlayan araç kül oldu.

BİLECİK 08.08.2022, 12:00
Seyir halinde yanan araç kül oldu

Bilecik’te seyir halinde iken yanmaya başlayan araç kül oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Çakırpına köyü istikametine seyir halindeki 11 AT 996 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet K. aracından dumanların yükseldiği gördü. Sürücü, durdurduğu aracından alevlere yükselince ilk müdahaleyi kendi yaptı. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken kısa sürede araçtaki alevleri söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

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