Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ölümünün 83’üncü yıl dönümünde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde düzenlenen törende saygı ve minnetle anıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, “Mustafa Kemal’i doğru anlamak, Türk modernleşmesini anlamak Türk tarihini doğru anlamak anlamına gelmektedir" dedi.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Meslek Yüksek Okulu önünde Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saatler 09.05’i gösterdiğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Törende konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat hikayesinin sadece bir faninin öz geçmişi olmadığını, bir imparatorluk bakiyesi üzerine kurulmuş olan modern Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de hayat hikayesi olduğunu ifade etti. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gençlik yıllarını savaş meydanlarında geçirdiğini hatırlatan Yurdakul,"Bugün bizim gönül coğrafyası, kültür coğrafyası dediğimiz coğrafyaya Mustafa Kemal ve arkadaşları ‘Vatan’ diyorlardı. Birinci Dünya Savaşının ardından işgal edilen Anadolu, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaktığı istiklal ateşi sonucunda kurtuldu. İmparatorluğun ıslahat, nizamat ve tazimat diye ifade edebilecek modernleşme sürecinin son halkası olarak Cumhuriyet’i kuruldu ve millete armağan edildi" dedi.

"Tüm varlığını milletine adadı"

Yurdakul, Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş meydanlarında verdiği mücadeleyi modern cumhuriyetin inşası için masa başında da devam ettirdiğini vurgulayarak, “1937’ye gelindiğinde tüm mal varlığını milletine hediye etti. Buna karşılık TBMM’den kendisine yazılan teşekkür mektubuna cevaben, bunun bir vazife olduğunu ifade eden Mustafa Kemal Atatürk, ‘Zamanı geldiğinde çok daha değerlisini, canımı da bu millete feda etmek istiyorum’ diyordu. Tüm varlığını milletine adamış olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu erdemin dünya tarihinde bir örneği yoktur. Mustafa Kemal’i doğru anlamak, Türk modernleşmesini anlamak Türk tarihini doğru anlamak anlamına gelmektedir ve buna çok ihtiyacımız var. Ruhu şad olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olsun” diye konuştu.