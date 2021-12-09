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Şeyh Edebali Üniversitesi kendi mobilya ihtiyacını kendi karşılayacak

Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulunda ‘Ahşap İşleri Tasarım ve Üretim Tesisi’ açtı. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, açılan tesiste üniversitenin mobilya ihtiyaçlarının hem tek merkezden uygun maliyetle hem de ivedi şekilde karşılamayı amaçladıklarını belirtti.

BİLECİK 09.12.2021, 13:11
Şeyh Edebali Üniversitesi kendi mobilya ihtiyacını kendi karşılayacak

Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulunda ‘Ahşap İşleri Tasarım ve Üretim Tesisi’ açtı. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, açılan tesiste üniversitenin mobilya ihtiyaçlarının hem tek merkezden uygun maliyetle hem de ivedi şekilde karşılamayı amaçladıklarını belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda Ahşap İşleri Tasarım ve Üretim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gerçekleşen açılış törenine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkan Yardımcısı Selami Özdil, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Emrah Turan ve akademisyenler katıldı.

“Üniversitemiz için en önemli tedarik birimlerinden biri olacaktır”

Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sabır Ertekin’in makine ve teçhizatları tanıtımının ardından konuklara hitap eden Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Kısa, orta ve uzun vadeli planlamasını yaptığımız marangozhanemizde, üniversitemizin ihtiyaç duyduğu her türlü ahşap ürünler imal edilecek olup bu üretim bize iki ana unsurda önemli faydalar sağlayacaktır. Bunlarda birincisi ihtiyaç duyulan ve satın alınan ürünlerin temin süresi, diğeri ise ürün maliyetleridir. Üniversitemizin mevcut, yeni eklenen ve eklenecek olan birimlerini hesapladığımızda bu maliyetlerin pek de azımsanmayacak tutarlar olduğunu görmekteyiz. ‘Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı’ ilkesinden hareketle, bugün hizmete açtığımız marangozhanemiz önümüzdeki süreçte üniversitemiz için en önemli tedarik birimlerinden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.

“928 m alan üzerine kurulu, modern ekipmanlara sahip”

Üniversitenin ihtiyaç duyduğu ofis mobilyaları, çalışma ve bilgisayar masaları, öğrenci sıraları gibi demirbaş ahşap ürünlerin üretileceği tesisin açılışında konuşan Rektör Beydemir, “Bugün hizmete açtığımız üretim tesisimiz; ortak aklın, özverili çalışmanın, daha iyiyi bulma arzusunun bir ürünüdür. 928 metrekare alan üzerine kurulu, modern ekipmanlara sahip yüksek kaliteli bir üretim tesisi olarak üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacaktır” dedi.

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