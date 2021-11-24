Uşak Üniversitesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Tasarımı yarışmasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2 ödüle layık görüldü.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Tasarımı Yarışması’nda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Elif Gündüz ve yüksek lisans öğrencisi Nurgin Çetin Almalı’nın çalışması ödüle layık görüldü. Araştırma Görevlisi Elif Gündüz, ’Black&White’ isimli çalışmasıyla ‘Uşak Üniversitesi Başarı Ödülü’nü kazanırken Nurgin Çetin Almalı ise ’Evcilik’isimli çalışmasıyla ‘Akel Tekstil Özel Ödülü’nü alamaya hak kazandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.