Şeyh Edebali türbesinin yolu Ramazan ayı öncesi tamamlanacak

Şeyh Edebali türbesi yolu üzerinde devam eden çalışmaları inceleyen Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çalışmaların Ramazan ayı öncesinde tamamlanacağı bilgisini verdi.

Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Yol, kaldırım, altyapı, çevre düzenlemesi ve park alanları gibi geniş çalışmalar yürüttüğümüz Şeyh Edebali türbesi ulaşım yolunu, Ramazan ayı öncesinde tamamlayarak, vatandaşlarımızın bu bölgeyi daha kolay ve rahat ziyaret edebilmesini sağlayacağız. Burada gerçekten geniş ve büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Söz konusu alanda gerek belediyemiz gerek enerji ve diğer kurumlar tarafından birçok çalışma yürütülüyordu. Son olarak enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi sonrasında belediye başkanlığı olarak, bizler de burada önemli çalışmalar yaptık. Çalışmalar çerçevesinde daha önce olmayan kaldırım, bekleme cep noktaları, park alanları gibi yeni noktalar da oluşturuldu. Vatandaşlarımız ve şehrimize gelen misafirlerimiz daha rahat ve kolay bir şekilde Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridine ulaşım sağlayabilecekler’’ ifadelerini kullandı.