Şeyh Edebali Türbesi yolunda çalışmalar devam ediyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali türbesine giden yoldaki çalışmaların yakında tamamlanacağını belirterek, "Burası bizim, Bilecik’imizin göz nuru, kalbi ve turistik noktası. Önümüzdeki bahara çok güzel bir yol, çok güzel park alanlarına kavuşacağız ve Şeyh Edebali Türbesi ve çevresini hem Bileciklilere hem de gelen misafirlerimize en güzel şekilde hazırlamış olacağız" dedi.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Melih Tüfekçi ve birim müdürlerinin olduğu incelemelerde Başkan V. Subaşı, çalışmanın beraberinde birçok önemli projeyi getirdiğini belirterek, müjdeli haberler verdi, mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini aldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yürütülen çalışmalarda sadece yola parke taşı döşeme çalışması yapmadıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Ekip arkadaşlarımız ve birim müdürlerimizle şu an Şeyh Edebali türbesi yolundaki çalışmalarımızı inceliyoruz. Burada aslında sadece yolun taş döşeme çalışması yapılmıyor. Burada dört veya beş başlıkta farklı çalışmaları birlikte yapmış oluyoruz. Yolun altyapısı, enerji nakil hatları ile internet hattının yerin altına alınması, metruk binaların yıkılması, kaldırımların yapılması, yol kenarında cep park alanlarının oluşması, dinlenme noktalarının yapılması gibi birçok projeyi barındırıyor. Çalışmanın en güzel ve önemli kısımlarından birisi yol boyunda olan ve kötü görüntüye neden olan, halkımızın ve çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atan metruk binaların yıkılması çalışması oldu. Bu çalışmalarla şehrimizi ve parklarımızı kötü alışkanlıkların yeri değil onların en güvenli ve en güzel şekilde vakit geçirebileceği alanlar haline dönüştürmüş olacağız’’

‘’Maalesef daha önce yapılmamış kaldırımları şimdi yapmış olacağız’’

Daha önce yapılan çalışmalarda kaldırımın olmadığına dikkat çeken Başkan V. Subaşı, "Bir diğer nokta maalesef burada daha önceki çalışmalarda bir kaldırım düşünülmemiş. Bizler yollarımızı hem genişletmiş oluyoruz hem de bir kaldırıma kavuşturmuş oluyoruz. Çalışmayı yaparken internet kabloları, elektrik kabloları gibi altyapı kısımlarını da yerin altına almış oluyoruz. Mazgallarımızı düzenleyeceğiz. Çünkü buradaki ufak tefek mazgalların bizlere hizmet etmediğini gördük’’ ifadelerini kullandı.

‘’Yol kenarlarında tur otobüsleri için bekleme cep noktaları yapacağız’’

Açıklamasında "Burada ayrıca yol kenarlarında cep alanları oluşturacağız’’ ifadelerini kullanan Başkan V. Subaşı, ‘’Belki de sadece tur otobüslerinin park edilebileceği alanlar oluşturacağız. Böylelikle Şeyh Edebali türbesinin güzel çevresini otobüslerle doldurmamış olacağız. Vatandaşlarımıza da böylece güzel bir imkân sunmuş olacağız. İncelemelerimiz sırasında öğrendik. Metruk halde olan ve güvenliği de tehlikeye sokacak birçok durumu barındıran bir alan tespit ettik. Burada da güzel bir kafeterya dinlenme alanı planımızı not ettik’’ dedi.

‘’Şeyh Edebali ve bu yolu önemsiyoruz. Ona göre en güzelini yapmaya çalışıyoruz’’

Başkan V. Subaşı konuşmasında ayrıca ‘’Buradaki çalışmaların geç kaldığı ile ilgili belediyenin çalışmadığı, Şeyh Edebali’ye önem verilmediği şeklinde söylentiler aldık. Bunları çok üzülerek takip etmek durumunda kaldık. Tam aksine bizler Şeyh Edebali’yi çok önemsiyoruz. Çünkü burası bizim, Bilecik’imizin göz nuru, kalbi ve turistik noktası. Önümüzdeki bahara çok güzel bir yol, çok güzel park alanlarına kavuşacağız ve Şeyh Edebali Türbesi ve çevresini hem Bileciklilere hem de gelen misafirlerimize en güzel şekilde hazırlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

‘’Vatandaşlarımız rahat olsunlar. En güzel bir projeyi onların hizmetine sunacağız’’

Konuşmasının sonunda ‘’ Vatandaşlarımız rahat olsunlar. En güzel bir projeyi onların hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımıza şunu duyurmak istiyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi burada sadece bir taş döşeme yol çalışması yapmıyoruz. Biz burada yüzeysel bir çalışma değil iki kaldırım taşını koyma şeklinde değil, çok geniş bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Herkese hizmete edebilecek bir çalışma olacak. Türbeye ve oradaki güzel noktalara nasıl rahat ulaştırabiliriz şeklindeki düşüncemizin bir çalışması olacak. Çok güzel sonuçlar elde edeceğiz’’ dedi.