Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde 4 bin kişiye pilav dağıtıldı

Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan, Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ve 4 bin kişiye pilav ikramıyla devam etti.

Şeyh Edebali Türbesi alanında düzenlenen etkinlikler, il protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı beğeniyle izlendi.

"Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 100’üncü yılı kutlu olsun"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "Hepimiz Bilecik’imizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak üzere bir araya geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da kurtuluş sevincimizi artırmak için burada. Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 100’üncü yılı kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Dr. Kemal Kızılkaya, milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Selim Yağcı ve Başkan Vekili Subaşı tarafından vatandaşlara pilav, ayran ve üzüm ikramı yapıldı.

Ayrıca alanda, Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve kaybolmaya yüz tutmuş Bilecik türkülerinin yer aldığı "Sandıktaki Türküler" isimli eserlerden parçalar dinletildi. Öte yandan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım çocuklara çikolata ikram etti.