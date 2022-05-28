Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!

Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar alanda yetiştirilen şerbetçi otunun 2022 yılı alım fiyatı belirleme toplantısı yapıldı. Toplantıda şerbetçi otunun kilogram fiyatı 27 TL olarak belirlendi. Ürün cinsinde açıklanan fiyatlar ise Aroma 27 TL, Pazaryeri 28 TL olarak belirlendi.

Pazaryeri’ne bağlı Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda yapılan şerbetçi otu fiyat belirleme toplantısına Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve çiftçiler katıldı.