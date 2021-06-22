Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı, Seramiksan Spor maçı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı il birinciliğin ardından 2. Lig Bayanlar Voleybol Lig’ine yükselmek için final müsabakalarına yükselmişti. Final grubundaki ilk maçında Balıkesir Havran Fatih Spor ile karşılaşan, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı 21-25, 22-25 ve 22-25’lik setlerle iyi oynadığı maçı kaybetti. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı grupta ikinci maçını Manisa Temsilcisi Seramiksan Spor ile oynayacak. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı tüm hazırlıklarını tamamlarken, maç saatini bekleyeme başladı.