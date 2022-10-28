Senfoni Orkestrası Bilecik’te

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde Cumhuriyet Bayramı özel konseri düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı onuruna düzenlenen Cumhuriyet özel konserinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sahne aldı. Bilecik halkının ilgi gösterdiği bu anlamlı gecede orkestra üyeleri birbirinden güzel eserleri Bilecik halkı ile buluşturdu.

“Bilecik halkının bu anlamlı etkinliklere gösterdiği ilgiye özellikle teşekkür ediyorum” diyen Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sözlerime Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı sözleriyle başlamak istedim. Bu geceyi bizlere yaşatan müthiş orkestramıza teşekkür ediyorum. Bu güzel notaları kalbimize nakşettiler bu gece ve zevkle dinledik. Daha önce de söylediğim gibi halkımızın bu anlamlı etkinliklere gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Ayrıca bu güzel günde bizlere sağladıkları destek için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne, değerli sanatçılara ve salonu dolduran vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Konuşmamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz sözleriyle sonlandırmak istiyorum. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Geceye katılan vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geceye Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve il protokolü katıldı.