Semt 77 Yalova Spor: 3 -Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı: 2

Türkiye Kadınlar Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Yalova deplasmanında 3-2 kaybetti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’ndan oynanan Türkiye Kadınlar Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 10. Grup 6’ıncı hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Semt 77 Yalova Spor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ilk setini 27-25 kaybeden Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı ikinci seti 23-25 kazandı. Üçüncü seti de 25-20 kaybeden Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı 4’üncü seti 23-25’lik skorla kazandı. Son sette gösterdiği kötü performansta 15-8’lik skorla kaybeden Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı maçı da 3-2 kaybetti. Aldığı bu mağlubiyet sonrası 8 takımlı ligde Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı 4’üncü sıraya geriledi.

Öte yandan ligin lideri olan diğer bir Bilecik takımı Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor ligde 6’da 6 yaparak liderliğini sürdürdü.