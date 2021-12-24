Bilecik Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) toplantısı, Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda sektörel sorun ve çözüm önerileri değerlendirildi.

SANTEK toplantısı Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkan Vekili İsmail Hakkı Elmas, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay ile işbirlikçi kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bilecik’in mevcut sanayi ortamı ve inovasyon ekosisteminin analiz edilerek potansiyel sektörler ve genişleme alanlarının tespit edilmesi konuları ele alındığı toplantıda sektörel sorun ve çözüm önerileri değerlendirildi. Bilecik sanayisinin tariflenmesi, istihdam, ihracat ve teknolojik gelişim başlıkları altında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) hakkında bir sunum yaptı. Prof. Dr. Mindivan yaptığı sunumda TTO’nun amacı, faaliyetleri ve sistematiği hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.