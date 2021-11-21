Şehit Er Yavuz Cengiz şehadetinin seneyi devriyesinde unutulmadı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 1994 yılında şehit olan Pazaryerili Jandarma Er Yavuz Cengiz, şehadetinin seneyi devriyesinde unutulmadı.

İlçeye bağlı Bozcaarmut köyünde Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Recep Kuş ve şehidin abisi Mustafa Cengiz, Jandarma Er Yavuz Cengiz’in şehit edilişinin yıldönümü dolayısıyla kabrine ziyaret gerçekleştirdi. Şehit Yavuz Cengiz, mezarı başında minnetle anılırken, İmam İsmail Polat tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.