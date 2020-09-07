Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden Başkan Tekin’e teşekkür ziyareti
ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DERNEĞİ’NDEN BAŞKAN TEKİN’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği yönetici ve üyeleri, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal ve Pazaryeri ilçesinde bulunan gaziler ve gazi yakınları, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e geçtiğimiz Şubat ayında vefat eden Kore Gazisi Refik Özberber’in adı ilçesinde bulunan bir caddeye verilmesinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
“Dernek üyelerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum”
Dernek Başkanı İsmail Topal, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’i makamında Pazaryeri ilçemizde bulunan gazilerimiz, gazi yakınlarımız ve merhum gazimizi Refik Özberber’in oğlu Orhan Özberber ile beraber ziyaret ettik. Rahmetli Kore gazimiz Refik Özberber’in ismini bir caddeye verdiği için teşekkür ziyaretinde bulunduk. Dernek üyelerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi
Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal ve Pazaryeri ilçesinde bulunan gazi ve gazi yakınlarının yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.
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