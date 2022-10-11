Şehit Abdulhamit Bilgen için mevlit okundu

Suriye’deki Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne 3 yıl önce terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen’in şehadetinin yıl dönümünde Mevlid-i Şerif okundu.

Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi’nde gerçekleştirilen mevlit programına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal, şehit aileleri, şehit Bilgen’in ailesi ve yakınları katıldı. Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından başta şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.