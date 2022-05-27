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Sebze Yetiştiriciliği Kursu’nda fide ve tohumlar toprakla buluştu

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, engellilere yönelik Sebze Yetiştiriciliği Kursunda düzenlenen programa katıldı.

BİLECİK 27.05.2022, 10:13
Sebze Yetiştiriciliği Kursu’nda fide ve tohumlar toprakla buluştu

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, engellilere yönelik Sebze Yetiştiriciliği Kursunda düzenlenen programa katıldı.

Programda engellilere yönelik hazırlanan Sebze Yetiştiriciliği Kursu projesinde oluşturulan uygulama bahçesinde yetiştirilecek domates, biber, salatalık, patlıcan, balkabağı, fasulye, ayçiçeği, nohut, bamya ve mısır fide ve tohumları toprakla buluştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik personeliyle uygulamalı olarak yapılan dikimi yapılan fide ve tohumlar hakkında bilgi verildi. Projesinde oluşturulan uygulama bahçesinde öngörülen 3 aylık kurs süresince engelli kursiyerler ve kimsesiz çocuklar uygulama yaparak toprakla tanışacak.

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