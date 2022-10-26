Sazan yakalama yarışmasında şampiyonlar belli oldu

Osmaneli ilçesinde düzenlenen sazan yakalama yarışması şampiyonları belli oldu.

Çerkeşli köyünde bulunan Çerkeşli Göleti’nde düzenlenen sazan yakalama yarışmasında sona gelindi. Osmaneli Belediyesi’nin destekleri ile organizasyonunu Bursa MCC-DER’in gerçekleştirdiği yarışmada Türkiye genelinden 22 takım yer aldı. Dereceye girmenin en önemli ölçütü yakalanan balığın büyüklüğü olduğu yarışmada şampiyonlar belli oldu.

Başkan Vekili Şaban Güdem, dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.