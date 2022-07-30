banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü

’Sarı Doktor’ vedasında ağlattı

Bilecik’te 3 yıldır görev yapan ve hastaları tarafından ’Sarı Doktor’ olarak adlandırılan Özge Kaplan, vedasında ağlattı

BİLECİK 30.07.2022, 12:01
’Sarı Doktor’ vedasında ağlattı

Bilecik’te 3 yıldır görev yapan ve hastaları tarafından ’Sarı Doktor’ olarak adlandırılan Özge Kaplan, vedasında ağlattı

Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine 2019 yılında atanan ve görev sürecinde halk tarafından çok sevilen Dr. Özge Kaplan ilçeye veda etti. Kaplan, İstanbul Çam Sakura Hastanesine ataması yapıldığı için ilçeden ayrılırken, vedası adeta ağlattı. Kaplan, Gölpazarı’nın kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu anlatarak, arkadaşları ve ilçe halkının hüzünlü vedasının kendisini çok etkilediği söyledi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu