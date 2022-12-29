SANTEK toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapılan Bilecik Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısında sanayi ve teknoloji altyapısını geliştirmeye yönelik politikaların ve stratejilerin belirlenmesi için öneriler görüşüldü.

Bilecik Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, SANTEK üyesi kurum temsilcileri ve ilgili kurumlar katıldı.Toplantının ana gündem maddeleri Bilecik’in sanayi ve teknoloji verilerini güvenilir ve sürdürülebilir şekilde kayıt altına almak, sanayi üretiminin dönüşümünü sağlayarak cari açığın kapatılmasına destek vermek olarak belirlendi. SANTEK komisyon üyelerinin Bilecik’te yapılabilecek teknoloji odaklı faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, yapılacak çalışmaların değerlendirilerek planlanması ve istişarelerde bulunulmasının ardından gündemindeki konular kurum yetkililerinden alınan görüşler çerçevesinde karara bağlanarak sona erdi.

Toplantıda konuşma yapan Vali Kızılkaya, “İlimiz Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip. Ekonomimize yaptıkları katkılardan dolayı şuan aramızda olan ve olmayan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun” dedi.