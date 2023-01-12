Sanayi ve ticaret kuruluşlarından eğitime destek

Bilecik Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kentte faaliyet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşları arasında ’İş Birliği ve Sosyal Sorumluluk Projesi Kardeş Okul Protokolü’ imzalandı.

Protokol çerçevesinde yaklaşık 40 sanayi ve ticaret kuruluşu Bilecik’in farklı bölgelerindeki okullarla eşleşerek okulların ihtiyaç duyduğu noktalarda okullara destek olacak. “Kardeş Okul" projesi ile ilgili söz alan iş insanları, “Sanayi ve ticaret kuruluşları olarak Bilecik ve bölgesine hizmet sunmaktayız. Bununla beraber gelişmenin ve kalkınmanın yolunun eğitimden geçtiğini biliyoruz. Şehrimizin ve bölgemizin ihtiyaçlarının giderilmesinde bizlere böyle bir fırsat verildiği için bizler de çok mutlu olduk. Şehrimizin eğitim adına her zaman yanındayız” şeklinde düşüncelerini iletti.

Bilecik İl Mili Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Bilecik’te eğitim ihtiyaçlarının giderilmesinde katkılarını sunan iş insanlarımıza öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz.”