banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Bilecik çıkartması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fuat Şimşek ve İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Abdullah Ozan bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi.

BİLECİK 24.09.2021, 19:10
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Bilecik çıkartması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fuat Şimşek ve İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Abdullah Ozan bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fuat Şimşek ve İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Abdullah Ozan, ilk olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette il müdürlüğünün talep ve istekler konusunda görüşülürken, heyet ardından Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin türbesinin ziyaret etti. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’nin gezen heyet burada Bilecik Belediyesi çalışanlarından yerleşke hakkında bilgi aldı.

Yapılan ziyaret sonrası bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcımız Fuat Şimşek ve İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanımız Abdullah Ozan müdürlüğümüzü ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar. Müdürlüğümüzün istek, talep ve sorunlarını birebir iletme fırsatı bulduğumuz bu ziyarette aynı zamanda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzün önümüzdeki süreçlerde daha etkin ve daha verimli olması için yapılması gerekenleri de masayı yatırdık. Bu kapsamda genel müdürümüz ve daire başkanımıza nazik ziyaretleri ve ilimize gösterdikleri ilgiden dolayı şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0