Sanatçı Mithat Körler Başkan Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi

Eskişehirli sanatçı Mithat Körler, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile Miraç Mete Yüksel de hazır bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda Körler’e ziyareti nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.