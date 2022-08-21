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Sanatçı Mithat Körler Başkan Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi
Eskişehirli sanatçı Mithat Körler, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
BİLECİK 21.08.2022, 10:44
Eskişehirli sanatçı Mithat Körler, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile Miraç Mete Yüksel de hazır bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda Körler’e ziyareti nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.