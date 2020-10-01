banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Borsa İstanbul haber bekliyor
Borsa İstanbul haber bekliyor
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Japon borsası teknik arıza nedeniyle durdu
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Samrı Köyü’nün hem kanalizasyon hem de içme suyu isale hattı yenilendi

SAMRI KÖYÜ'NÜN HEM KANALİZASYON HATTI HEM DE İÇME SUYU İSALE HATTI YENİLENDİ

BİLECİK 01.10.2020, 12:38
Samrı Köyü’nün hem kanalizasyon hem de içme suyu isale hattı yenilendi

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Samrı Köyü’nün büyük sorunları olan kanalizasyon ve içme suyu isale hatları yenilendi.

Köy muhtarlığının il özel idaresine yapmış olduğu müracaat üzerine, idare personellerince yerinde yapılan inceleme yapıldı. Tespit edilen yerle ilgili devlet vatandaş işbirliği ile (Pür Emanet) idarece makine, boru ve teknik destek yardımı yapılıp vatandaşlarımızın mağduriyeti ivedilikle yapılarak kanalizasyon şebeke hattı çalışması gerçekleştirildi.

Arızalı içme suyu isale hattı da yenilendi

Samrı Köyünde arızalı olan içme suyu isale hattı yenileme ve onarım işi İl Özel İdaresince teknik destek verilerek devlet vatandaş işbirliğince İl Özel İdare tarafından kepçe, boru malzemesi ile diğer ihtiyaç malzemeleri karşılanarak, çalışmalar tamamlandı ve içme suyu sorunu giderildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
22°
açık
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
İmsak 05:29
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:16
Akşam 18:54
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0