Samrı Köyü’nün hem kanalizasyon hem de içme suyu isale hattı yenilendi
SAMRI KÖYÜ'NÜN HEM KANALİZASYON HATTI HEM DE İÇME SUYU İSALE HATTI YENİLENDİ
Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Samrı Köyü’nün büyük sorunları olan kanalizasyon ve içme suyu isale hatları yenilendi.
Köy muhtarlığının il özel idaresine yapmış olduğu müracaat üzerine, idare personellerince yerinde yapılan inceleme yapıldı. Tespit edilen yerle ilgili devlet vatandaş işbirliği ile (Pür Emanet) idarece makine, boru ve teknik destek yardımı yapılıp vatandaşlarımızın mağduriyeti ivedilikle yapılarak kanalizasyon şebeke hattı çalışması gerçekleştirildi.
Arızalı içme suyu isale hattı da yenilendi
Samrı Köyünde arızalı olan içme suyu isale hattı yenileme ve onarım işi İl Özel İdaresince teknik destek verilerek devlet vatandaş işbirliğince İl Özel İdare tarafından kepçe, boru malzemesi ile diğer ihtiyaç malzemeleri karşılanarak, çalışmalar tamamlandı ve içme suyu sorunu giderildi.
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