Sakarya İl Müftüsü Başiş’ten Bilecik’e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ramazan ayı boyunca “2022 Yılı Ramazan Ayı Kardeş Şehir Projesi” çerçevesinde Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ve beraberindekiler, Bilecik’i ziyaret etti.

İftar öncesi Bilecik İl Müftülüğü’nü ziyaret eden Müftü Başiş ve beraberindekiler, ardından Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret etti. Teravih namazı öncesinde Kayıboyu Camii’nde vaaz veren Başiş, cemaatle bir süre sohbet etti. Kardeş Şehir Projesi çerçevesinde gönüllerde müstesna bir yer tutan kuruluşun şehri Bilecik’te olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Müftü Başiş, Bileciklilerin etkinliğe göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’a teşekkür etti.