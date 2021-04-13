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Sahurda kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Osmaniye Köyü Muhtarı Hasan Akın sahurda geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

BİLECİK 13.04.2021, 16:40
Sahurda kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Osmaniye Köyü Muhtarı Hasan Akın sahurda geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Osmaniye Köyü Muhtarı Hasan Akın dün gece ilk sahura kalktı. Akın daha sonra bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu gören ailesi ise 112’yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akın’ın öldüğünü belirledi. Akın’ın ilk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından Akın, Osmaniye Köyü Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi.
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