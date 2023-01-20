’Sahte emlakçılara paranızı kaptırmayın’ uyarısı

Gayrimenkul Uzmanı Mesut Çetin, kendilerini sadece ellerindeki kurs belgeleriyle emlakçı olarak tanıtan ve mesleki yeterlilik kimlik belgesi, vergi kaydı bulunmayan sokak emlakçıları gibi kişilere kaparo vererek mağdur olmamaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Mağduriyet yaşamamaları içi güvenilir emlak firmaları ile çalışmalarını tavsiye eden Çetin, hiçbir yasal kaydı bulunmayan ve kendilerini emlakçı olarak tanıtan kişilerin tuzağına düşmemeleri için vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi. Yeni Evim Projesi hakkında bilgi veren Mesut Çetin, ”Hepimizin malumu olduğu üzere 2020 yılında Covit 19 virüsü sebebiyle dünyamız zor bir sürece girmiş ve on binlerce insan hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Sürecin sonrasında dünya bir ekonomik daralmaya girmiş bulunmaktadır. Yaşanan ekonomik daralma insanların yüzde sekseninin hayatında bir defa almış olduğu gayrimenkul, ev fiyatlarının yükselmesini sağlamış konuta ulaşım biraz daha zorlaşmış bulunmaktadır. Hükümetin çıkarmış olduğu Yeni Evim Projesiyle konut almak isteyen vatandaşlara bir umut doğmuştur. Bu bağlamda 16 Ocak tarihi itibarıyla kamu bankaları ev almak isteyen vatandaşlarımız taleplerini almaya başlamış olup süreç devam etmektedir. Proje ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları konusunda dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız almak istediği konutların öncelikle sıfır konut olması gerektiği, alacakları konutun iskanının olması gerekmekte olup, bankalar tarafından istenilen eksper fiyatının en az yüzde 10’unun kendilerinin ödemeleri gerektiği, alacakları konutun inşaat firmalarının bankalarla sözleşmesinin olup olmadığını incelemeleri gerekmektedir” dedi.