Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi’nin içme suyu hattının onarımı tamamlandı.

Şahinler Mahallesi’nde arızalı olan içme suyu hattındaki sorun giderildi. Onarım, köy muhtarlığı ve il özel idaresi tarafından gerekli ihtiyaçların karşılanmasıyla tamamlandı. Yapılan çalışmalar sonrası köylüler içme suyuna kavuştu.