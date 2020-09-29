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Şahinler Mahallesi’nin içme suyu hattının onarımı tamamlandı
ŞAHİNLER KÖYÜ'NÜN İÇME SUYU HATTI ONARIMI TAMAMLANDI
BİLECİK 29.09.2020, 12:28
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi’nin içme suyu hattının onarımı tamamlandı.
Şahinler Mahallesi’nde arızalı olan içme suyu hattındaki sorun giderildi. Onarım, köy muhtarlığı ve il özel idaresi tarafından gerekli ihtiyaçların karşılanmasıyla tamamlandı. Yapılan çalışmalar sonrası köylüler içme suyuna kavuştu.
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