15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun “Şahidiz Şanlı Direnişe” konulu konferans düzenledi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Dursun Fakih İmam Hatip Orta Okulunda gerçekleşen programa; İl Müftüsü Ali Erhun, müftü yardımcıları, şube müdürleri, Kur’an kursu öğreticileri, daire personeli ve din görevlileri katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayıp, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Konferansın ardından İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen tarafından "Din İstismarı" konulu sunum gerçekleştirildi. Özen, “Dini istismar edenlerle mücadelemiz artarak devam edecek” dedi.