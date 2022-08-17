Bilecik’in Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer bir süre önce altın rezervi keşfedilen Bilecik’in Söğüt ilçesindeki maden sahasında incelemelerde bulundu.

Gübretaş’a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilmesi üzerine gerekli çalışmalar başlatılmıştı. Bu çerçevede gelinen noktayı değerlendirmek üzere çalışmaların gerçekleştirildiği bölgeye giden Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer sahada incelemelerde bulundu. Kaymakam Tuncer, ilgililerden brifing almasının ardından alanda inceleme yaptı.