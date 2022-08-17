banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Ünlülerin favorisi badem göz estetiği
Ünlülerin favorisi badem göz estetiği
Depremin 23’üncü yılında eller semaya açıldı,
Depremin 23’üncü yılında eller semaya açıldı,

Sahada incelemelerde bulundu

Bilecik’in Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer bir süre önce altın rezervi keşfedilen Bilecik’in Söğüt ilçesindeki maden sahasında incelemelerde bulundu.

BİLECİK 17.08.2022, 10:02
Sahada incelemelerde bulundu

Bilecik’in Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer bir süre önce altın rezervi keşfedilen Bilecik’in Söğüt ilçesindeki maden sahasında incelemelerde bulundu.

Gübretaş’a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilmesi üzerine gerekli çalışmalar başlatılmıştı. Bu çerçevede gelinen noktayı değerlendirmek üzere çalışmaların gerçekleştirildiği bölgeye giden Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer sahada incelemelerde bulundu. Kaymakam Tuncer, ilgililerden brifing almasının ardından alanda inceleme yaptı.

Yorumlar (0)
26°
açık