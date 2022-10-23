Sağlık Müdürü hastanede incelemede bulundu

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, İnhisar İlçe Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personeli ile bir araya geldi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, İnhisar İlçe Devlet Hastanesindeki eksiklikleri ve yapılan işlemleri yerinde inceledi. İnhisar İlçe Devlet Hastanesinin poliklinik ve acil servislerinde incelemelerde bulunan Müdür Damkacı, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Müdür Damkacı, hizmet sunumlarının etkinliğini artırmak, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla hasta ve yakınları ile görüşerek verilen hizmetlerin memnuniyetini sorguladıklarını belirtti. Etkin ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmalarının ana hedefleri olduğunu aktaran Damkacı, sonrasında çalışanların da memnuniyetlerini tüm yönleri ile değerlendirdiklerini ifade etti.

Sağlık çalışanları ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyen Müdür Damkacı, özveriyle çalışmalarına devam eden personele katkıları için teşekkür edip, istişarelerde bulundu.