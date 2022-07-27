Sağlık İl Müdürü Dr. Damkacı sıcak havalara karşı uyardı

Bilecik Sağlık İl Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, sıcak havalara karşı vatandaşı uyararak, “Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir” dedi.

Bilecik’te son günlerde yükselen hava sıcaklığı nedeniyle Sağlık İl Müdürü Damkacı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle yaşlı, bebek ve kronik hastaların sıcak havalarda korunması gerektiğini ifaden eden Damkacı, “Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir” sözlerine yer verdi.

İl Müdürü Damkacı, aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupların; yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, dört yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı olanlar, sürekli ilaç kullanan kişiler, sokak çocukları olduğunu ifade ederek, özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan grup olduğunu vurguladı.