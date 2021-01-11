Sağlık Bakanlığından hasta nakil ambulansı

Bilecik’in Bayırköy beldesine Sağlık Bakanlığı tarafından hasta nakil ambulansı gönderildi.

Bayırköy’de hastaların hastaneye gitmeleri ve taburcu olduklarında da evlerine getirilmesini sağlayacak olan hasta nakil ambulansı belediyeye teslim edildi. Konu hakkında açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde yaptığımız bir çok eserin altında imzası ve gayreti olan Sağlık Bakan Yardımcımız hemşerimiz Halil Eldemir bey yine beldemizdeki hastalarımızın hastaneye gitmeleri ve taburcu olduklarında da evlerine getirilmesini sağlayacak hasta nakil aracının beldemize gelmesine vesile oldu. Saygıdeğer Sağlık Bakan Yardımcımıza halkımızın zor zamanlarında büyük fayda sağlayacak olan bu anlamlı desteğinden dolayı beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.