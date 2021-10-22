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Sağlık Bakan Yardımcısı, Vali Kızılkaya’ya ziyaret

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bir dizi program ve ziyaretleri kapsamında Bilecik’e geldi.

BİLECİK 22.10.2021, 17:30
Sağlık Bakan Yardımcısı, Vali Kızılkaya’ya ziyaret

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bir dizi program ve ziyaretleri kapsamında Bilecik’e geldi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı tarafından valilik önünde karşılanan Eldemir, ilk olarak şeref defterini imzaladı. Eldemir, Vali Kızılkaya’ya, yeni görevinde başarılar dileyerek, bir süre görüştü. Vali Kızılkaya, Eldemir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Valilik toplantı salonunda Eldemir ve Vali Dr. Kızılkaya, Damkacı’dan Bilecik’teki çalışmalar hakkında brifing aldı.

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