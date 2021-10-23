banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, Bozüyük Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanan Bozüyük Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

BİLECİK 23.10.2021, 16:11
Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, Bozüyük Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanan Bozüyük Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

İlçe Kaymakamı Adem Öztürk’ün de bulunduğu ziyarette Eldemir, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve diğer yetkililerden çalışmalar, hastanenin son durumuyla alakalı bilgiler aldı. İncelemelerin ardından Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kaymakam Adem Öztürk’ü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Karşılıklı istişarelerin ardından Kaymakam Adem Öztürk, Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İnceleme ve ziyaretlerde AK Parti teşkilat üyeleri de hazır bulundu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2