Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Pazaryeri’nde sağlık alanında yapılabilecek yatırımlar için yerinde incelemelerde bulundu.

Eski dönem Bilecik Milletvekili, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, memleketi Bilecik’te bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan yardımcısı Eldemir gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekinle bir araya geldi. Sağlık alanında fikir alışverişlerinin ve yatırımların tartışıldığı görüşmede Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Kartal, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut, önceki dönem Orman Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Emral, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ünal ve Erkan Karakaş, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü Personeli Davut Arp ile Reşit Akdoğan da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin, “Ziyaretlerinden dolayı değerli büyüklerime çok teşekkür ediyorum. İlçemizin gelişmesi için bakanlıklara verdiğimiz dosyalarımızı konuşma fırsatımız oldu. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi daim etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

Ziyaret ardından Pazaryeri Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Eldemir, çalışan personellere kolaylıklar diledi.