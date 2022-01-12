Rops demiri can güvenliği açısından çok önemli

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, güvenli traktör kullanımıyla ilgili çağrıda bulunarak, " Traktör emniyet demiri olan rops demirinin traktör kullanırken mutlaka kullanılması gerekmektedir. Bu aparatın takılması çiftçilerimizin can güvenliği açısından çok önemlidir" dedi.

Osmaneli’ne bağlı Hisarcık Köyü’ne gerçekleştirdiği ziyarette Vali Dr. Kemal Kızılkaya’ya, il Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından güvenli traktör kullanımı ve rops demirinin önemi ile ilgili Bilecik’te yürütülen çalışmalar konusunda bilgi verildi. Konunun ehemmiyetine dikkat çeken Vali Dr. Kızılkaya, “Jandarma komutanlığımız trafik timlerimize çiftçilerimizin güvenli traktör kullanımlarımı sağlamak üzere yaptıkları bilinçlendirme çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Bu çalışmayı çok önemli görüyoruz. Zira bir çeşit emniyet kemeri ya da cankurtaran diyebileceğimiz rops demirinin, traktör kullanırken mutlaka kullanılması gerekmektedir. Bu aparatın takılması çiftçilerimizin can güvenliği açısından çok önemlidir. Traktör eğimli arazilerde dengesini kolay yitirebilen ve dikkatli kullanılması gereken bir iş aracıdır. Köylülerimizi, çiftçilerimizi, arkadaşlarımızı, komşularımızı bu konuda lütfen uyaralım ve rops demirinin kullanılması konusunda hassas olalım. Yarın üzüntü verici haberlerle karşılaşmamak için üzerimize düşen vazifeyi yapalım. Bu vesileyle traktör sürücüsü kardeşlerimizi tekrar uyarmış olalım”

Vali Dr. Kızılkaya, yapılan bilgilendirmenin ardından konu ile ilgili oluşturulan el broşürünü çevredeki vatandaşlarla paylaştı.

Rops devrilmeye karşı koruma sistemi, ekipman operatörlerini ve sürücüleri araç devrilmeleri veya devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan bir sistem olarak biliniyor