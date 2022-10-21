Riskli metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Bayırköy Belediyesi tarafından tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk bina yıkıldı.

Bilecik’in Bayırköy beldesinde çevre için risk oluşturan metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı. Gazi Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bina, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk bina gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasıyla yıkıldı. Ekipler, binayı kontrollü şekilde yıktıktan sonra temizlik çalışması yaptı.