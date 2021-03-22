Risk haritasında kırmızıya dönünce Vali Şentürk’ten uyarı geldi

Bilecik, 13-19 Mart haftasında 100 bin nüfusa karşılık 114,30 vaka sayısıyla risk haritasında kırmızı iller arasına girdi. Bunu üzerine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, vatandaşlara uyararak, "Maske mesafe temizlik hususunda hepimiz tedbirli olmak durumundayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün 13-19 Mart tarihleri arasında illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik’te 13-19 Mart haftasına ait 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı geçen hafta 81,38’ten bu hafta 114,30’a yükseldi.

"İki defa tedbirlerle kontrol altına aldığımız korona virüs vakaları tekrar yükselişe geçti"

Korona virüs (Covit-19) rakamlarındaki büyük artış sonrası Bileciklilere seslenen Vali Bilal Şentürk, "Kıymetli Bilecikli hemşehrilerimiz, iki defa tedbirlerle kontrol altına aldığımız korona virüs vakaları tekrar yükselişe geçti. Kontrollü normal sürecini yeniden kapanma sürecine dönüştürmeyelim. Eş-dost, aile, akraba ziyaretleri, ev ziyaretleri, Çevre illere veya bu illerden ziyaretler, parklarda bir araya gelmeler, öne çıkan bulaşı nedenleri olarak görülmekte olup, her ortamda, gerdan tedbiri elden bırakamayız. Maske mesafe temizlik hususunda hepimiz tedbirli olmak durumundayız" dedi.