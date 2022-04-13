Resim atölyesinde hayallerini resmettiler

Bilecik’in Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ’Çocuk Şenliği’ etkinliklerinde çocuklar hayallerini resimlere yansıttı.

Ara tatilini öğrenerek değerlendirmek isteyen çocuklar Çocuk Şenliği’nin ikinci gününde Bozüyük Belediyesi Sanatevi’ndeki Resim Atölyesi’nde bir araya geldi. Çocuklar Sanat Uzmanı Seda Çetinsoylu Yıldıran ile birlikte Pablo Picasso’nun akım öncüsü olduğu 20’inci yüzyılın sanat akımlarından biri olan Kübizmi işlediler. Çocuklar kendi hayallerini Kübizm çerçevesinde resimle anlattı. Okullarda verilen 1 haftalık tatilin tadını Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Şenliği’nde çıkaran çocuklar, farklı etkinliklerle aynı zamanda yeni beceriler kazanıyor. Şenlik 13 Nisan Çarşamba günü sanat evinde yapılacak ’Akıl Oyunları Atölyesi’ ile devam edecek.