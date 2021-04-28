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Rektör Sarıbıyık’tan, Rektör Beydemir’e ziyaret

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

BİLECİK 28.04.2021, 11:36
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Rektör Sarıbıyık’tan, Rektör Beydemir’e ziyaret

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

İkili, üniversiteler arasında yapılacak proje be çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Ziyarette Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Genel Sekreter Yardımcı Fakrullah Tohumcu da hazır bulundu. Ziyaret sonrası iki rektör birbirlerine günün anlam ve önemine binaen hediye takdim etti.
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