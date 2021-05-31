Rektör Beydemir’in üniversitenin 14’üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 2007 tarihinde kurulan üniversitenin aradan geçen 14 yıllık süreçte gerçekleştirdiği başarılarla Türkiye’de saygın üniversiteler arasında yer edindiğini söyledi.

Rektör Beydemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Alanında yetkin, görev bilinci ve sorumluluğu ile çalışan akademik ve idari personeli, 17 bini aşkın öğrencisi ile büyük bir aile olmayı başaran Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, gelecek yıllar için de belirlediği hedeflere emin adımlarla yürümektedir. İyi eğitim görmüş, bilimsel bilgi ile donanımlı, milli ve manevi duyguları pekişmiş, ülkemizin gelecek hedeflerine öncülük edecek bireyler yetiştirmekten kıvanç duymaktayız. Dünyanın dört bir yanından gelerek üniversitemizde eğitimlerini tamamlayan misafir öğrencilerimizin ise farklı coğrafyalarda fahri elçilerimiz olarak ülkemizi temsil etmesi ayrıca bir gurur kaynağımızdır. Üniversitemiz, ilimiz ve bölgemizdeki sanayi kuruluşlarından tarımsal faaliyetlere, sağlık hizmetlerinden sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere kadar hemen her konuda toplumla iç içe olmayı şiar edinmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, sanayi tesisleri, sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlarımızla sürekli iletişim; doğru, sürdürülebilir ve akılcı işbirlikleri yaparak bu hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu duygularla üniversitemizin kuruluşunun 14’üncü yıl dönümünü kutluyorum. Kuruluşundan itibaren özveri ile çalışan, bugünlere gelmesine katkı sağlayan akademik ve idari personelimize; Bilecik valiliğine, Bilecik belediyesine, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarına, sanayici ve iş insanlarımıza, Bilecik halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları kamuoyu ile paylaşmamızda en büyük destekçimiz olan ilimizdeki kıymetli basın mensuplarına ise özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerine ter verdi.