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Rektör Beydemir’in Sakarya ziyaretleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir takım ziyaretler için Sakarya’ya gitti.

BİLECİK 03.06.2021, 11:00
Rektör Beydemir’in Sakarya ziyaretleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir takım ziyaretler için Sakarya’ya gitti.

Rektör Beydemir, Sakarya ziyaretleri kapsamında Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı makamında ziyaret etti. Rektörler, üniversiteler arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirirken, günün anlam ve önemine binaen birbirlerine hediye takdim ettiler.
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