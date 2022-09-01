Rektör Beydemir’in Azerbaycan temasları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, biz dizi temasta bulunmak için gittiği kardeş ülke Azerbaycan’da çeşitli iş birliği protokolleri imzaladı.

Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Özgür Özcan ve Yabancı Öğrenciler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Murat Yatağan’ın da eşlik ettiği Rektör Beydemir, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi ve Hazar Üniversitesi Rektörleri ile eğitim-öğretim, öğrenci hareketliliği, ortak araştırma ve geliştirme projeleri gibi geniş bir alanda iş birliği protokolleri imzaladı. Yapılan anlaşmaların üniversiteler açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Rektör Beydemir, Hazar Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten Mevlana Edebi-Felsefi Araştırma Enstitüsünü de ziyaret etti ve burada yapılan çalışmaları inceledi.

“Bin 600 yabancı uyruklu öğrencinin 480 kişi gibi büyük bir kısmını Azerbaycanlı”

Temaslarda Şeyh Edebali Üniversitesi’nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencileri ve velileri ile bir söyleşide bir araya gelen Rektör Beydemir, üniversitede eğitim gören misafir öğrencilere sağlanan imkanlar, eğitim olanakları ve üniversitenin bu doğrultuda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Bin 600 yabancı uyruklu öğrencinin 480 kişi gibi büyük bir kısmını Azerbaycanlı öğrencilerin oluşturduğunu belirten Beydemir, “Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ki biz kendileri için ‘misafir öğrenci’ ifadesini kullanıyoruz, ülkemiz ile vatandaşı oldukları ülkeler arasında bir eğitim köprüsü kurmaktadırlar. Kendilerini en iyi şekilde misafir etmekten, onlara en iyi eğitim olanaklarını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kardeş ülke Azerbaycan’da olmaktan, buradaki saygın üniversitelerle iş birlikleri yapmaktan dolayı gururluyuz. Yaptığımız anlaşmalar sayesinde hem üniversitelerimizin uluslararası arenada adından söz ettirecek projelere imza atmasını sağlayacak hem de eğitim olanaklarımızı müştereken kullanmayı sağlayacağız. Değerli velilerimiz; evlatlarınız sizlerin emanetidir. Biz de emanetlerinizi, iyi şekilde eğitim almış, kendini geliştirmiş, bilimsel bilgi ile donanmış bireyler olarak yetiştirmekteyiz” ifadelerini kullandı.