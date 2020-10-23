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Rektör Beydemir’in Ankara temasları
REKTÖR BEYDEMİR'İN ANKARA TEMASLARI
BİLECİK 23.10.2020, 11:27
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir bir takım ziyaretler için Ankara’ya gitti.
Rektör Beydemir, Ankara ziyaretleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’yı ziyaret etti. İkili Bilecik ve üniversite hakkında konular ele alındı. Üniversitenin daha da gelişimi işin gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Rektör Beydemir, "Bu kapsamda Ankara ziyaretlerimiz kapsamında Bilecik Milletvekili Selim Yağcı beyi makamında ziyaret ettim. Kendisiyle üniversitemiz çalışmaları hakkında bilgi alış verilişi yaptık" dedi.
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