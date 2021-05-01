Rektör Beydemir’in 1 Mayıs mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında “Ülkemizde ilk olarak 1923 yılında resmi olarak kutlanmıştır. Toplumsal kalkınmanın tesisi ve refah düzeyinin artması için öncelikli koşul olan çalışma olgusu, üretim ve istihdam gibi temel unsurlarla iç içe geçmiş ve bir bütün oluşturmuştur” dedi.

Rektör Beydemir, yayımladığı mesajında, “Modern toplumlar iş gücünü endüstriyel üretimde aktif şekilde kullanırken sanayi, bilişim ve teknoloji alanlarındaki mevcut emekçi sayısını günbegün artırmaktadır. Ülkemizde ise özellikle son yıllarda yapılan teknolojik hamleler ve sanayi teşekkülleri sevindirici bir aşamadadır. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birlikleri kapsamında çeşitli akademik verilerin sanayide etkin şekilde kullanılması, teorik eğitim alan mezun öğrencilerin pratik becerilerini sanayi kuruluşlarında hayata geçirmesi ülkemizin geleceği açısından umut kaynağıdır. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin tüm zorluklarına karşın çalışan, üreten, emek veren ve alın teri döken tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bu duygularla kutluyorum. Çalışanlarının ekonomik, sosyal ve kültürel tüm haklarını aldıkları, emeğin ve emekçinin hak ettiği değeri gördüğü, ekonomik ve sosyal sıkıntıların yaşanmadığı bir gelecek temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.