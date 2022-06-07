Rektör Beydemir’den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a davet

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı üniversite yapılacak olan caminin temel atma törenine davet etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, üniversiteyi geliştirmeye yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Beydemir çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere gittiği Ankara’da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.Ali Erbaş ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Beydemir, Prof. Dr. Erbaş’ı önümüzdeki günlerde yapılacak olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Camii Temel Atma Törenine davet etti.

Ziyaretin ardından rektör Beydemir, Erbaş’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek, teşekkür etti.